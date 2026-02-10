Erste Schätzungen: Fortune Bay legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fortune Bay wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,026 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fortune Bay noch -0,030 CAD je Aktie verloren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,40 Prozent auf 17,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,014 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,090 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 63,4 Millionen CAD, gegenüber 48,9 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at