Erste Schätzungen: Fortune Brands Home Security informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fortune Brands Home Security wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,814 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fortune Brands Home Security noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,47 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,37 Milliarden USD, gegenüber 4,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at