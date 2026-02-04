Forum Energy Technologies Aktie
WKN DE: A2QJA0 / ISIN: US34984V2097
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Forum Energy Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Forum Energy Technologies wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,360 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Forum Energy Technologies -8,390 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 190,5 Millionen USD – ein Minus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Forum Energy Technologies 201,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,550 USD im Vergleich zu -11,000 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 779,9 Millionen USD, gegenüber 816,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
