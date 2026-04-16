Forum Energy Technologies Aktie
WKN DE: A2QJA0 / ISIN: US34984V2097
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Forum Energy Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Forum Energy Technologies wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,440 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 201,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber -0,810 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 841,3 Millionen USD im Vergleich zu 791,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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