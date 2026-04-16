Erste Schätzungen: Forum Energy Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Forum Energy Technologies wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,440 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 201,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber -0,810 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 841,3 Millionen USD im Vergleich zu 791,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at