Erste Schätzungen: Forum Energy Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Forum Energy Technologies wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,565 USD je Aktie gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 212,4 Millionen USD gegenüber 199,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD, gegenüber -0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 858,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 791,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at