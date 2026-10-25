Forward Air Aktie
WKN DE: A418Y8 / ISIN: US34986A1043
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Forward Air gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Forward Air wird voraussichtlich am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,132 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Forward Air ein EPS von -0,520 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,59 Prozent auf 673,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 631,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,806 USD im Vergleich zu -3,510 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,58 Milliarden USD, gegenüber 2,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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