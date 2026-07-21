Erste Schätzungen: Forward Air stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Forward Air wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,151 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,410 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Forward Air 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 630,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Forward Air 618,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,827 USD, gegenüber -3,510 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at