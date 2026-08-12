Foshan Haitian Flavouring and Food Company Aktie

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WKN DE: A41B7L / ISIN: CNE100006Z53

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Foshan Haitian Flavouring and Food Company legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Foshan Haitian Flavouring and Food Company lädt voraussichtlich am 27.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Foshan Haitian Flavouring and Food Company im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,365 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 HKD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Foshan Haitian Flavouring and Food Company nach den Prognosen von 2 Analysten 8,49 Milliarden HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,46 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 HKD im Vergleich zu 1,34 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 36,11 Milliarden HKD, gegenüber 31,14 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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