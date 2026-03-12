Foshan Haitian Flavouring and Food Company Aktie
Erste Schätzungen: Foshan Haitian Flavouring and Food Company legt Quartalsergebnis vor
Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,289 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company noch 0,280 CNY je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,88 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
27 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,21 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,14 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 28,73 Milliarden CNY, gegenüber 26,75 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.
