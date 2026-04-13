Erste Schätzungen: Foshan Haitian Flavouring and Food Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird voraussichtlich am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,414 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,400 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,95 Prozent auf 9,14 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company noch 8,32 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 CNY, gegenüber 1,23 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 31,37 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,71 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at