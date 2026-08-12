Erste Schätzungen: Foshan Haitian Flavouring and Food Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,317 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Foshan Haitian Flavouring and Food Company in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,36 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 6,91 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 CNY, gegenüber 1,23 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 31,29 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 28,71 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at