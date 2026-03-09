Founders Advantage Capital Aktie

Founders Advantage Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL07 / ISIN: CA2574141024

09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Founders Advantage Capital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Founders Advantage Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,100 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,630 CAD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,94 Prozent auf 26,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,375 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -2,580 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 95,7 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 82,5 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Founders Advantage Capital Corp Registered Shs 5,50 0,00% Founders Advantage Capital Corp Registered Shs

