Erste Schätzungen: Founders Advantage Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Founders Advantage Capital gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,120 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 27,1 Millionen CAD gegenüber 24,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,475 CAD, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 108,1 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 102,9 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at