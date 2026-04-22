Founders Advantage Capital Aktie
WKN DE: A2QL07 / ISIN: CA2574141024
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Founders Advantage Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Founders Advantage Capital lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Founders Advantage Capital die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,073 CAD je Aktie gegenüber 0,080 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,3 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,1 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,495 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,310 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 111,7 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 102,9 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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