Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Four Corners Property Trust stellt voraussichtlich am 01.11.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,275 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 64,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 14,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 56,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 250,7 Millionen USD im Vergleich zu 223,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at