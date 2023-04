Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Four Corners Property Trust äußert sich voraussichtlich am 01.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Four Corners Property Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,271 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,280 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 23,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 57,8 Millionen USD gegenüber 46,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,11 USD je Aktie, gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 238,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 223,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at