Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust präsentiert Quartalsergebnisse

Four Corners Property Trust stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,279 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Four Corners Property Trust 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,89 Prozent auf 72,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 299,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 294,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at