Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Four Corners Property Trust veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,288 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Four Corners Property Trust in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 75,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 68,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 1,07 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 294,6 Millionen USD im Vergleich zu 268,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

