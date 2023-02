Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Four Corners Property Trust wird sich voraussichtlich am 15.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,277 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Four Corners Property Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 25,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 57,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 45,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 223,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 172,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at