Four Corners Property Trust Aktie

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WKN DE: A142WX / ISIN: US35086T1097

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Four Corners Property Trust wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,296 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 79,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 72,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD im Vergleich zu 1,09 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 321,0 Millionen USD, gegenüber 294,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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