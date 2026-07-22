Erste Schätzungen: Fox Factory legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fox Factory lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fox Factory 0,070 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 374,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 352,9 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber -13,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at