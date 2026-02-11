Fox Factory Aktie

Fox Factory für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2J8 / ISIN: US35138V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Fox Factory legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fox Factory präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fox Factory noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 354,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 352,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie, gegenüber 0,160 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,46 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fox Factory Holding Corp

mehr Nachrichten