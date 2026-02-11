Erste Schätzungen: Fox Factory legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fox Factory präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fox Factory noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 354,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 352,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie, gegenüber 0,160 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,46 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at