Fox Factory Aktie

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WKN DE: A1W2J8 / ISIN: US35138V1026

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fox Factory präsentiert Quartalsergebnisse

Fox Factory wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,347 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Fox Factory mit einem Umsatz von insgesamt 342,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 376,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,05 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -13,030 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,38 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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