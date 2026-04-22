Erste Schätzungen: Fox Factory zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fox Factory gibt voraussichtlich am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,082 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fox Factory -6,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 351,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fox Factory einen Umsatz von 355,0 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber -13,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at