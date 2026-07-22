Erste Schätzungen: Fox gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fox wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Fox 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,63 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fox 3,29 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,05 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 16,56 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 16,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at