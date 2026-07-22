Fox Aktie

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WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fox gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fox wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,64 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,06 USD, gegenüber 4,91 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 16,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 16,30 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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