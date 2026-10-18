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WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fox lädt voraussichtlich am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,08 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fox noch 1,32 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,32 Milliarden USD gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,02 USD aus. Im Vorjahr waren 3,84 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 17,66 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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