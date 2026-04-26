Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fox präsentiert Quartalsergebnisse
Fox wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,984 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,20 Prozent erhöht. Damals waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Minus von 13,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,30 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 16,30 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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