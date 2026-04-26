Fox Aktie
WKN DE: A2PF3T / ISIN: US35137L2043
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fox stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fox wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,988 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fox noch ein Gewinn pro Aktie von 0,750 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 13,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,29 Milliarden USD, gegenüber 16,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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