Erste Schätzungen: Foxconn Industrial Internet A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Foxconn Industrial Internet A stellt voraussichtlich am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,658 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Foxconn Industrial Internet A 0,350 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Foxconn Industrial Internet A nach den Prognosen von 4 Analysten 306,18 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 52,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 200,34 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,12 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,78 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.461,64 Milliarden CNY, gegenüber 902,45 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at