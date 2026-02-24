Erste Schätzungen: Foxconn Industrial Internet A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Foxconn Industrial Internet A wird voraussichtlich am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,614 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Foxconn Industrial Internet A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 291,17 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 68,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Foxconn Industrial Internet A 172,76 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 CNY, gegenüber 1,17 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 914,58 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 608,68 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at