Erste Schätzungen: Foxconn Industrial Internet A präsentiert Quartalsergebnisse

Foxconn Industrial Internet A lädt voraussichtlich am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,810 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Foxconn Industrial Internet A 0,520 CNY je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 359,77 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 47,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 243,17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 CNY, gegenüber 1,78 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1.489,94 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 902,45 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at