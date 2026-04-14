Erste Schätzungen: Foxconn Industrial Internet A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Foxconn Industrial Internet A lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,594 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Foxconn Industrial Internet A einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 292,81 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 82,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 160,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,19 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,78 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1.504,15 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 902,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at