FP Aktie
WKN: 882562 / ISIN: JP3167000003
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
FP äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 27,69 JPY je Aktie gegenüber 29,53 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 54,94 Milliarden JPY gegenüber 54,02 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 179,26 JPY, gegenüber 154,46 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 241,81 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 235,63 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FP Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: FP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: FP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: FP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu FP Corp
Aktien in diesem Artikel
|FP Corp
|2 381,00
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.