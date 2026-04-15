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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FP äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 27,69 JPY je Aktie gegenüber 29,53 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 54,94 Milliarden JPY gegenüber 54,02 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 179,26 JPY, gegenüber 154,46 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 241,81 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 235,63 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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