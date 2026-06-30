FP Partner Aktie
WKN DE: A3DTHZ / ISIN: JP3167010002
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FP Partner mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
FP Partner stellt voraussichtlich am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 18,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FP Partner noch 19,33 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,97 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FP Partner einen Umsatz von 8,10 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 86,83 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 88,79 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,20 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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