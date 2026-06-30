FP Partner Aktie

FP Partner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DTHZ / ISIN: JP3167010002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FP Partner mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FP Partner stellt voraussichtlich am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 18,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FP Partner noch 19,33 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,97 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FP Partner einen Umsatz von 8,10 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 86,83 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 88,79 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,20 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FP Partner Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten