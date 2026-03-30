Erste Schätzungen: FP Partner präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FP Partner gibt voraussichtlich am 14.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,20 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FP Partner noch 23,09 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FP Partner in dem im Februar abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,07 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 99,88 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 88,79 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 35,23 Milliarden JPY, gegenüber 32,10 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at