Erste Schätzungen: FP Partner präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FP Partner wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.08.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 18,50 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FP Partner noch 24,16 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 69,83 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 88,79 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 31,83 Milliarden JPY, gegenüber 32,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at