Erste Schätzungen: FP Partner stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FP Partner gibt voraussichtlich am 14.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 13,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 34,11 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll FP Partner nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 7,80 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,64 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 78,63 JPY im Vergleich zu 169,85 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 32,34 Milliarden JPY, gegenüber 35,62 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

