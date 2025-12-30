FP Partner Aktie
WKN DE: A3DTHZ / ISIN: JP3167010002
|
30.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: FP Partner stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FP Partner gibt voraussichtlich am 14.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 13,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 34,11 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll FP Partner nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 7,80 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,64 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 78,63 JPY im Vergleich zu 169,85 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 32,34 Milliarden JPY, gegenüber 35,62 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FP Partner Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: FP Partner stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Ausblick: FP Partner legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|Erste Schätzungen: FP Partner gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.07.25
|Ausblick: FP Partner stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.06.25
|Erste Schätzungen: FP Partner präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu FP Partner Inc. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|FP Partner Inc. Registered Shs
|2 157,00
|1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinehitlich
Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.