Erste Schätzungen: FP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FP öffnet voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass FP für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 16,83 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 34,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FP in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 58,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 57,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 164,21 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 183,87 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 255,86 Milliarden JPY, gegenüber 240,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at