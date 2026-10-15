FP Aktie
WKN: 882562 / ISIN: JP3167000003
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: FP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
FP wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 41,98 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FP ein EPS von 44,79 JPY je Aktie vermeldet.
FP soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,65 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 195,33 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 183,87 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 257,85 Milliarden JPY, gegenüber 240,49 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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