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WKN DE: A0M8PX / ISIN: CA3518581051

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Franco-Nevada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Franco-Nevada lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,75 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Franco-Nevada 2,05 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 568,4 Millionen USD für Franco-Nevada, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 671,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,06 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,49 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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