Franco-Nevada Aktie
WKN DE: A0M8PX / ISIN: CA3518581051
|
23.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Franco-Nevada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Franco-Nevada wird voraussichtlich am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Franco-Nevada ein EPS von 1,27 CAD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 539,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 447,8 Millionen CAD erzielt wurde.
14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,40 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,93 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,75 Milliarden USD, gegenüber 1,53 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Franco-Nevada Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Franco-Nevada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Franco-Nevada zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Franco-Nevada stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Franco-Nevada Corp
Aktien in diesem Artikel
|Franco-Nevada Corp
|221,20
|0,50%