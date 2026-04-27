Erste Schätzungen: Franco-Nevada stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Franco-Nevada veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Franco-Nevada ein EPS von 1,56 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 639,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 528,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,67 USD, gegenüber 8,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,55 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at