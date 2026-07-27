Erste Schätzungen: Franco-Nevada stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Franco-Nevada wird voraussichtlich am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen, dass Franco-Nevada für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,77 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 616,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 511,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,41 USD im Vergleich zu 8,06 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,60 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at