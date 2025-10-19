Franco-Nevada Aktie
WKN DE: A0M8PX / ISIN: CA3518581051
|
19.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Franco-Nevada stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Franco-Nevada lässt sich voraussichtlich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Franco-Nevada die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 CAD erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 456,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 376,7 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,12 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,93 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,64 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,53 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
