Franklin Resources Aktie
WKN: 870315 / ISIN: US3546131018
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Franklin Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Franklin Resources präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,555 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 113,46 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,70 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 21,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD, gegenüber 0,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 6,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,73 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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