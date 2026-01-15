Erste Schätzungen: Franklin Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Franklin Resources wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,547 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Franklin Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Franklin Resources nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 2,11 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,19 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,47 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,22 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,73 Milliarden USD im Vorjahr.

