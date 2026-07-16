Erste Schätzungen: Franklin Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Franklin Resources wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,658 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Franklin Resources 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Franklin Resources in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,76 Milliarden USD im Vergleich zu 2,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,81 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,910 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 7,10 Milliarden USD, gegenüber 8,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at