Erste Schätzungen: Franks International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Franks International wird sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,260 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Franks International ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 410,7 Millionen USD gegenüber 436,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,98 Prozent.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,64 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at