Frank's International Aktie
WKN DE: A1W3ZG / ISIN: NL0010556684
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Franks International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Franks International wird sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,260 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Franks International ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 410,7 Millionen USD gegenüber 436,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,98 Prozent.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,64 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Frank's International N.V.
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Franks International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Franks International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Franks International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Frank's International N.V.
Aktien in diesem Artikel
|Frank's International N.V.
|13,30
|3,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.