Frank's International Aktie
WKN DE: A1W3ZG / ISIN: NL0010556684
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Franks International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Franks International präsentiert voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,115 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Franks International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 7,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 361,6 Millionen USD gegenüber 390,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,450 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,59 Milliarden USD, gegenüber 1,61 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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